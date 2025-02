Der EHC Arosa will den Traum vom Aufstieg nicht aufgeben. Nachdem den Bündnern die Lizenz nicht erteilt wurde, haben sie nun Rekurs eingelegt.

Der EHC Arosa kämpft weiter für den Aufstieg in die Swiss League. Foto: keystone-sda.ch

Bis am 24. Februar um Mitternacht hätte der EHC Arosa sein Aufstiegsbegehren unterzeichnen müssen, um von der MyHockeyLeague in die Swiss League aufzusteigen. Das geschah nicht.

Denn die Bündner erhielten auf ihren Antrag, dass sie die «Arosa Ice Classic» zwischen Weihnachten und Neujahr weiter durchführen können, keine Antwort vom Verband. Stattdessen kommunizierte dieser am Dienstagvormittag, dass es aus der MyHockeyLeague keinen Aufsteiger geben werde, da der EHC Arosa «sich dagegen entschied, die Vereinbarung mit der Lizenzkommission zu unterzeichnen».

Das lässt der EHC Arosa nicht auf sich sitzen. Er hat «bei der Rekursinstanz der Swiss League einen Rekurs gegen die Nichterteilung der Lizenz für die Swiss League durch die Lizenzkommission eingereicht», wie die Liga am Freitagnachmittag mitteilt. Die Instanz prüfe nun, «ob auf den Rekurs eingetreten und ob die Lizenz erteilt werden kann».

Sportlich läufts dem EHC Arosa. Gegen den EHC Thun führt man in der Best-of-5-Serie 2:0 und kann am Samstagabend den Einzug in die Playoff-Halbfinals eintüten. Damit würde man sportlich das Kriterium für den Aufstieg erfüllen.

2:18 Bündner Klub will aufsteigen: «Verband muss Arosa den roten Teppich ausrollen»

