Nun also doch: Der EHC Arosa hat mit seinem Rekurs Erfolg und darf von der MyHockeyLeague in die Swiss League aufsteigen.

Im Eishockeystadion in Arosa wird in der kommenden Saison Swiss-League-Eishockey gespielt.

Es ist geschafft: Der EHC Arosa darf in die Swiss League aufsteigen.

Nachdem die Bündner den Aufstieg sportlich geschafft haben, wurde nun auch ihrem Aufstiegsantrag stattgegeben. Dies, nachdem der Rekurs gegen die vom Verband verweigerte Zustellung der Lizenz gutgeheissen wurde. Grund für die nicht erteilte Lizenz war das «Arosa Ice Classics», ein Showturnier zwischen Weihnachten und Neujahr, das jedes Jahr ausgetragen wird.

Dieses wollte der EHC Arosa auch in der Swiss League, die in der Altjahreswoche den Spielbetrieb normal weiterführt, weiterhin austragen und beantragte das zu unterzeichnende Aufstiegsvereinbarung mit dem Passus für das Turnier in den Bündner Bergen. Eine Antwort erhielt der Klub nicht, wodurch die Frist für die Unterzeichnung der Aufstiegsvereinbarung am 24. Februar verstrich und so die Lizenz nicht erteilt wurde.

Nun hat man sich darauf geeinigt, dass das «Arosa Ice Calssics» weiterhin an einem spielfreien Tag ausgetragen werden darf, da es «ein Freundschaftsspiel, dessen Durchführung an einem spielfreien Tag keinen Einfluss auf den Meisterschafts-Spielbetrieb hat», ist, wie die Rekursinstanz mitteilt. Diese kam ausserdem zum Schluss, dass «die Bewilligung von Freundschaftsspielen nicht im Spielberechtigungsreglement geregelt ist, sondern Teil des normalen Spielbetriebs». Deshalb liege sie nicht im Zuständigkeitsbereich der Lizenzkommission und «sollte nicht Teil der Aufstiegsvereinbarung sein».

2:18 Bündner Klub will aufsteigen: «Verband muss Arosa den roten Teppich ausrollen»

