GCK verlängert seine Saison
Sierre vergibt ersten Halbfinal-Puck

Olten baut seine Führung aus, Basel und Chur erzwingen Gleichstand und Sierre verpasst den Halbfinaleinzug. Das sind die Resultate der vierten Runden im Playoff-Viertel-Final der Swiss League.
Publiziert: 22:34 Uhr
Der EHC Olten gewinnt gegen Thurgau und baut die Führung in der Serie auf 3:1 aus.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die vierte Runde der Playoff-Viertelfinals in der Swiss League ist durch. Einzig Sierre hatte die Möglichkeit, die Serie für sich zu entscheiden und bereits in die Halbfinals einzuziehen. Bei den restlichen Paarungen stand es vor den Partien jeweiligen 2:1. 

Die Walliser verpassen auswärts die Chance, ihre Serie mit einem Sweep für sich zu entscheiden. Die Lions entscheiden das vierte Spiel mit 4:1 für sich und verlängern so ihre Saison um mindestens eine Partie. 

Der EHC Olten gewinnt sein Heimspiel gegen Thurgau 2:1 und baut seinen Vorsprung in der Playoff-Serie damit auf 3:1 aus. Auch Basel und Chur können ihre Heimspiele für sich entscheiden. Somit steht es zwischen Basel und Visp sowie zwischen Chur und La Chaux-de-Fonds 2:2 in den jeweiligen Playoff-Serien.

Die aktuelle Tabelle der Swiss League
Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Die Resultate

EHC Olten – HC Thurgau 2:1 (Serie: 3:1)
EHC Basel – EHC Visp 3:1 (Serie 2:2)
GCK Lions – HC Sierre 6:3 (Serie 1:3)
EHC Chur – HC La Chaux-de-Fonds 7:2 (Serie 2:2)

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Basel
EHC Basel
50
28
91
7
EHC Olten
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
EHC Arosa
50
-130
25
Playoffs
