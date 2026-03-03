Sierre vergibt ersten Halbfinal-Puck

Olten baut seine Führung aus, Basel und Chur erzwingen Gleichstand und Sierre verpasst den Halbfinaleinzug. Das sind die Resultate der vierten Runden im Playoff-Viertel-Final der Swiss League.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die vierte Runde der Playoff-Viertelfinals in der Swiss League ist durch. Einzig Sierre hatte die Möglichkeit, die Serie für sich zu entscheiden und bereits in die Halbfinals einzuziehen. Bei den restlichen Paarungen stand es vor den Partien jeweiligen 2:1.

Die Walliser verpassen auswärts die Chance, ihre Serie mit einem Sweep für sich zu entscheiden. Die Lions entscheiden das vierte Spiel mit 4:1 für sich und verlängern so ihre Saison um mindestens eine Partie.

Der EHC Olten gewinnt sein Heimspiel gegen Thurgau 2:1 und baut seinen Vorsprung in der Playoff-Serie damit auf 3:1 aus. Auch Basel und Chur können ihre Heimspiele für sich entscheiden. Somit steht es zwischen Basel und Visp sowie zwischen Chur und La Chaux-de-Fonds 2:2 in den jeweiligen Playoff-Serien.

Die Resultate

EHC Olten – HC Thurgau 2:1 (Serie: 3:1)

EHC Basel – EHC Visp 3:1 (Serie 2:2)

GCK Lions – HC Sierre 6:3 (Serie 1:3)

EHC Chur – HC La Chaux-de-Fonds 7:2 (Serie 2:2)

