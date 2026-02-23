DE
Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

In der Swiss League wurde auch während Olympia munter Eishockey gespielt. Sierre bleibt nach den jüngsten Ergebnissen nicht nur Leader, sondern konnte seinen Vorsprung auf ein solides Polster ausbauen. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
1/5
Sierre zieht in der Liga davon.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander Hornstein

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
50
103
108
2
HC Thurgau
HC Thurgau
50
38
93
3
EHC Visp
EHC Visp
50
29
93
4
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
50
23
92
5
EHC Chur
EHC Chur
50
37
91
6
EHC Basel
EHC Basel
50
28
91
7
EHC Olten
EHC Olten
50
35
75
8
GCK Lions
GCK Lions
50
0
71
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
50
-52
52
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
50
-111
34
11
EHC Arosa
EHC Arosa
50
-130
25
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

In der Swiss League läuft das Rennen um die Top-8, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League nehmen elf Mannschaften an der zweithöchsten Liga teil. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.

