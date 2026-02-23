In der Swiss League wurde auch während Olympia munter Eishockey gespielt. Sierre bleibt nach den jüngsten Ergebnissen nicht nur Leader, sondern konnte seinen Vorsprung auf ein solides Polster ausbauen. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Sierre 50 103 108 2 HC Thurgau 50 38 93 3 EHC Visp 50 29 93 4 HC La Chaux-de-Fonds 50 23 92 5 EHC Chur 50 37 91 6 EHC Basel 50 28 91 7 EHC Olten 50 35 75 8 GCK Lions 50 0 71 9 EHC Winterthur 50 -52 52 10 Bellinzona Snakes 50 -111 34 11 EHC Arosa 50 -130 25 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

In der Swiss League läuft das Rennen um die Top-8, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League nehmen elf Mannschaften an der zweithöchsten Liga teil. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.