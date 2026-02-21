Viertelfinal-Paarungen stehen fest

Die Viertelfinals der Swiss League lauten: Sierre - GCK Lions, Thurgau - Olten, Visp - Basel und La Chaux-de-Fonds - Chur.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sierre schloss die Qualifikation mit dem sechsten Sieg in Serie ab und distanzierte das zweitplatzierte Thurgau um 15 Punkte. Maxime Montandon glich in Basel 54 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 4:4 aus, ehe Jordann Bougro in der zweiten Minute der Verlängerung den Siegtreffer erzielte. Der Walliser Verein wird vom langjährigen Servette-Trainer Chris McSorley betreut.

Thurgau blieb trotz einer 0:2-Niederlage beim Vorletzten Bellinzona Snakes Zweiter. Visp feierte mit 4:3 nach Verlängerung gegen die GCK Lions zwar den vierten Sieg in Folge, die zwei Punkte reichten jedoch nur, um punktemässig zu Thurgau aufzuschliessen. Die Direktbegegnungen sprechen zugunsten von Thurgau.

Winterthur gelang in der letzten Partie in der Swiss League kein Tor und verlor zu Hause gegen La Chaux-de-Fonds 0:4. Der Zürcher Klub steigt aus finanziellen Gründen freiwillig in die MyHockey League ab. Für Cupsieger La Chaux-de-Fonds war es der erste Sieg nach vier Niederlagen.

Die Playoffs der Swiss League beginnen am kommenden Dienstag.