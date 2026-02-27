Im Oltner Kleinholz wird es noch einmal richtig heiss. In den letzten 40 Sekunden fallen drei Treffer.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Nach dem Auswärtssieg im ersten Spiel doppelt Olten dabeim gegen Thurgau nach. Dank Treffern von Sturny, Horansky und Asselin liegen die Solothurner 3:1 vorne. Doch dann verkürzt Servette-Leihgabe Schneller in der 52. Minute im Powerplay und lanciert eine heisse Schlussphase.

In der Schlussminute trifft erst Asselin ins leere Tor. Die Entscheidung? Moment. Thurgau lässt nicht locker und Truog verkürzt erneut. Erst als Horansky ein weiteres Mal ins verlassene Tor einschiesst, ist der Sieg (5:3) und die 2:0-Führung für Olten im Trockenen.

Visp und Basel im Gleichschritt

Ebenfalls 2:0 in Führung liegen Aufstiegskandidat La Chaux-de-Fonds und Sierre. Die Neuenburger gewinnen in Chur 3:1, wobei Michael Loosli zweimal trifft und Molin, den man noch von Winterthur verpflichtet hat, sein erstes Tor für die Bienen erzielt.

Sierre lässt derweil bei den GCK Lions nichts anbrennen. Halbgewachs, Maxime Montandon und Higgins bringen die Walliser 3:1 in Führung, ehe Patry mit dem Treffer zum 4:1 ins leere Tor die letzten Zweifel beseitigt.

1:1 steht nur die Serie zwischen Basel und dem zweiten Aufstiegskandidaten Visp. Schon kurz nach Spielhälfte führt das Team von Eric Himelfarb 4:1. Danach fallen keine Tore mehr. Für die Basler Tore sind zweimal Stukel, Kummer und Schweri verantwortlich.

