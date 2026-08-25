Killian Mottet spielt in der kommenden Saison in der Swiss League. Von Fribourg wird der 35-Jährige an den HC Sierre ausgeliehen. Dort hatte Mottet bereits von 2009 bis 2011 gespielt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Killian Mottet wechselt Leihweise zum HC Sierre

Bereits von 2009 bis 2011 spielte er im Wallis

Mottet bringt Erfahrung aus 740 NL-Spielen mit

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Killian Mottet (35) kehrt zum HC Sierre in die Swiss League zurück. Bereits zu Beginn seiner Profikarriere war der 35-Jährige für zwei Saisons an die Walliser ausgeliehen. Der Stürmer, der weiterhin bei Fribourg-Gottéron unter Vertrag steht, wird für die gesamte Saison 2026/27 an das aufstiegswillige Team von Trainer Chris McSorley (64) verliehen. In der vergangenen Spielzeit war er leihweise für den HC Ajoie aufgelaufen.

Nun bringt Mottet eine Menge Erfahrung aus 740 National-League-Spielen mit und soll bei Sierre eine Führungsrolle übernehmen. Dass er zu skoren weiss, hat er oft genug bewiesen: In seinen über 700 NL-Spielen verbuchte er 395 Punkte (176 Tore und 219 Assists).

«Ich freue mich sehr, wieder in Sierre und im Wallis zu sein. Es ist eine Region, die meine Familie und ich sehr schätzen», sagt Mottet über seine Rückkehr.