Tim OppligerRedaktor Video Sport
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Swiss League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
13
40
34
2
EHC Basel
13
8
28
3
EHC Visp
11
23
25
4
HC La Chaux-de-Fonds
12
15
23
5
EHC Olten
12
5
18
6
EHC Chur
13
-2
16
7
HC Thurgau
12
-12
14
8
Bellinzona Snakes
13
-12
13
9
EHC Arosa
13
-42
9
10
GCK Lions
14
-23
9
Playoffs