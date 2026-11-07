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Traumsolo im Nationalteam
Swiss-League-Lette vernascht Gegner reihenweise

Chur-Stürmer Rihards Melnalksnis zaubert bei der lettischen Nationalmannschaft: Dem 27-Jährigen gelingt ein Traumsolo, das stark an NHL-Star Connor McDavid erinnert.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Tim OppligerRedaktor Video Sport
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Swiss League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
13
40
34
2
EHC Basel
EHC Basel
13
8
28
3
EHC Visp
EHC Visp
11
23
25
4
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
12
15
23
5
EHC Olten
EHC Olten
12
5
18
6
EHC Chur
EHC Chur
13
-2
16
7
HC Thurgau
HC Thurgau
12
-12
14
8
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
13
-12
13
9
EHC Arosa
EHC Arosa
13
-42
9
10
GCK Lions
GCK Lions
14
-23
9
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