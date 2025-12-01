Sowohl der HC Thurgau als auch der HC Sierre gewannen zuletzt zwei Spiele in Serie und bewegen sich in der Tabelle dadurch im Gleichschritt. Der Vorsprung der Ostschweizer beträgt weiterhin neun Punkte. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Thurgau 24 43 58 2 HC Sierre 24 43 49 3 HC La Chaux-de-Fonds 24 20 47 4 EHC Olten 25 29 42 5 EHC Visp 25 -5 40 6 GCK Lions 24 5 38 7 EHC Chur 24 3 38 8 EHC Basel 24 -4 31 9 EHC Winterthur 25 -17 28 10 EHC Arosa 23 -51 15 11 Bellinzona Snakes 24 -66 13 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.