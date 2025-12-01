DE
Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Sowohl der HC Thurgau als auch der HC Sierre gewannen zuletzt zwei Spiele in Serie und bewegen sich in der Tabelle dadurch im Gleichschritt. Der Vorsprung der Ostschweizer beträgt weiterhin neun Punkte. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
1/5
Daniel Ljunggren und sein HC Thurgau führen die Liga souverän an.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Thurgau
HC Thurgau
24
43
58
2
HC Sierre
HC Sierre
24
43
49
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
24
20
47
4
EHC Olten
EHC Olten
25
29
42
5
EHC Visp
EHC Visp
25
-5
40
6
GCK Lions
GCK Lions
24
5
38
7
EHC Chur
EHC Chur
24
3
38
8
EHC Basel
EHC Basel
24
-4
31
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
25
-17
28
10
EHC Arosa
EHC Arosa
23
-51
15
11
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
24
-66
13
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.

