Die aktuelle Tabelle der Swiss League
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Thurgau
35
46
73
2
HC Sierre
36
62
73
3
HC La Chaux-de-Fonds
35
32
70
4
EHC Visp
35
22
66
5
EHC Chur
37
8
60
6
EHC Olten
36
29
58
7
EHC Basel
35
5
57
8
GCK Lions
35
-8
47
9
EHC Winterthur
36
-26
40
10
Bellinzona Snakes
36
-83
23
11
EHC Arosa
36
-87
21
Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar
Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.
Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.