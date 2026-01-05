DE
FR
Abonnieren

Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Neues Jahr, altes Bild: Thurgau und Sierre wechseln sich auch im 2026 als Leader ab. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: 08:45 Uhr
|
Aktualisiert: 08:51 Uhr
Kommentieren
1/5
Der HC Thurgau schnappt sich gleich zu Beginn des neuen Jahres den Leaderthron zurück.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Thurgau
HC Thurgau
35
46
73
2
HC Sierre
HC Sierre
36
62
73
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
35
32
70
4
EHC Visp
EHC Visp
35
22
66
5
EHC Chur
EHC Chur
37
8
60
6
EHC Olten
EHC Olten
36
29
58
7
EHC Basel
EHC Basel
35
5
57
8
GCK Lions
GCK Lions
35
-8
47
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
36
-26
40
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
36
-83
23
11
EHC Arosa
EHC Arosa
36
-87
21
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Mehr zur Swiss League
«Ich fragte mich, ob ich morgen überhaupt noch lebe»
Hockey-Profi Obrist krebsfrei
«Ich fragte mich, ob ich morgen überhaupt noch lebe»
«Die Swiss League braucht ein Fleischli-Derby»
4:14
Volksfest statt Fernsehen
«Die Swiss League braucht ein Fleischli-Derby»

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen