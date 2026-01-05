Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Thurgau 35 46 73 2 HC Sierre 36 62 73 3 HC La Chaux-de-Fonds 35 32 70 4 EHC Visp 35 22 66 5 EHC Chur 37 8 60 6 EHC Olten 36 29 58 7 EHC Basel 35 5 57 8 GCK Lions 35 -8 47 9 EHC Winterthur 36 -26 40 10 Bellinzona Snakes 36 -83 23 11 EHC Arosa 36 -87 21 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.