Zeitgleich mit der National League erfolgte anfangs September auch in der Swiss League der erste Puck Drop der neuen Saison. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

1/4 Arosa mit Louis Betschmann (l.) ist einziger Aufsteiger in der neuen Swiss-League-Saison. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Thurgau 12 24 31 2 HC Sierre 13 20 28 3 HC La Chaux-de-Fonds 12 20 27 4 GCK Lions 12 4 20 5 EHC Olten 12 15 19 6 EHC Winterthur 13 -3 19 7 EHC Visp 12 -3 19 8 EHC Basel 13 -7 14 9 EHC Chur 12 -10 12 10 EHC Arosa 11 -14 11 11 Bellinzona Snakes 12 -46 1 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.