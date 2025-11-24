Dank acht Punkte in drei Spielen konnte der HC Thurgau seinen Vorsprung auf den zweiten Platz zuletzt vergrössern. Sierre auf Platz 2 liegt neu neun Zähler hinter der Spitze. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

1/5 Daniel Ljunggren und sein HC Thurgau führen die Liga souverän an. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Thurgau 22 39 52 2 HC Sierre 22 37 43 3 HC La Chaux-de-Fonds 21 16 41 4 EHC Olten 22 30 39 5 EHC Chur 23 7 38 6 GCK Lions 21 8 35 7 EHC Visp 22 -9 34 8 EHC Basel 23 -5 29 9 EHC Winterthur 22 -12 27 10 EHC Arosa 21 -42 15 11 Bellinzona Snakes 21 -69 7 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.