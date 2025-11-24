DE
Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Dank acht Punkte in drei Spielen konnte der HC Thurgau seinen Vorsprung auf den zweiten Platz zuletzt vergrössern. Sierre auf Platz 2 liegt neu neun Zähler hinter der Spitze. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: vor 31 Minuten
Aktualisiert: vor 29 Minuten
1/5
Daniel Ljunggren und sein HC Thurgau führen die Liga souverän an.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander Hornstein

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Thurgau
HC Thurgau
22
39
52
2
HC Sierre
HC Sierre
22
37
43
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
21
16
41
4
EHC Olten
EHC Olten
22
30
39
5
EHC Chur
EHC Chur
23
7
38
6
GCK Lions
GCK Lions
21
8
35
7
EHC Visp
EHC Visp
22
-9
34
8
EHC Basel
EHC Basel
23
-5
29
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
22
-12
27
10
EHC Arosa
EHC Arosa
21
-42
15
11
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
21
-69
7
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.

