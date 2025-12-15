DE
FR
Abonnieren

Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Der HC Sierre traf zuletzt gleich zweimal auf den EHC Chur und ging beide Male als Sieger vom Eis. Dadurch schieben sie sich am bisherigen Leader Thurgau vorbei und grüssen neu von der Tabellenspitze. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 48 Minuten
Kommentieren
1/5
Der HC Sierre übernimmt dank eines Doppelsiegs gegen Chur die Tabellenspitze.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
29
60
63
2
HC Thurgau
HC Thurgau
27
42
61
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
27
28
56
4
EHC Chur
EHC Chur
29
5
46
5
EHC Olten
EHC Olten
28
28
46
6
EHC Visp
EHC Visp
27
-3
43
7
GCK Lions
GCK Lions
27
0
39
8
EHC Basel
EHC Basel
27
-6
36
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
29
-21
34
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
27
-67
16
11
EHC Arosa
EHC Arosa
27
-66
16
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Mehr zur Swiss League
Jetzt ist es definitiv – ein Klub steigt aus
Schock für die Swiss League
Jetzt ist es definitiv – ein Klub steigt aus
Lage hoffnungslos, aber nicht ernst (genug)
Mit Video
Dinos Check
Klubs im Dornröschenschlaf?
Swiss-League-Lage hoffnungslos, aber nicht ernst (genug)

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen