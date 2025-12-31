DE
FR
Abonnieren

Saison 2025/26
Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Sierre und der HC Thurgau liefern sich an der Tabellenspitze einen Schlagabtausch, wobei die Walliser das Kalenderjahr mit je einem Punkt und Spiel vor den Ostschweizern beenden. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: 09:00 Uhr
|
Aktualisiert: 09:01 Uhr
Kommentieren
1/5
Sierre beendet das Kalenderjahr hauchdünn vor dem HC Thurgau auf dem Leaderthron.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
34
63
71
2
HC Thurgau
HC Thurgau
33
45
70
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
33
27
66
4
EHC Visp
EHC Visp
34
21
64
5
EHC Chur
EHC Chur
35
8
57
6
EHC Olten
EHC Olten
34
33
57
7
EHC Basel
EHC Basel
34
4
55
8
GCK Lions
GCK Lions
33
-6
44
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
34
-34
34
10
EHC Arosa
EHC Arosa
34
-80
20
11
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
34
-81
20
Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Mehr zur Swiss League
«Ich fragte mich, ob ich morgen überhaupt noch lebe»
Hockey-Profi Obrist krebsfrei
«Ich fragte mich, ob ich morgen überhaupt noch lebe»
«Die Swiss League braucht ein Fleischli-Derby»
4:14
Volksfest statt Fernsehen
«Die Swiss League braucht ein Fleischli-Derby»

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen