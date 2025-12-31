Die aktuelle Tabelle der Swiss League
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
34
63
71
2
HC Thurgau
33
45
70
3
HC La Chaux-de-Fonds
33
27
66
4
EHC Visp
34
21
64
5
EHC Chur
35
8
57
6
EHC Olten
34
33
57
7
EHC Basel
34
4
55
8
GCK Lions
33
-6
44
9
EHC Winterthur
34
-34
34
10
EHC Arosa
34
-80
20
11
Bellinzona Snakes
34
-81
20
Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar
Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.
Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.