Sierre und der HC Thurgau liefern sich an der Tabellenspitze einen Schlagabtausch, wobei die Walliser das Kalenderjahr mit je einem Punkt und Spiel vor den Ostschweizern beenden. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Swiss League

Swiss League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Sierre 34 63 71 2 HC Thurgau 33 45 70 3 HC La Chaux-de-Fonds 33 27 66 4 EHC Visp 34 21 64 5 EHC Chur 35 8 57 6 EHC Olten 34 33 57 7 EHC Basel 34 4 55 8 GCK Lions 33 -6 44 9 EHC Winterthur 34 -34 34 10 EHC Arosa 34 -80 20 11 Bellinzona Snakes 34 -81 20 Playoffs

Nur für die Top-8 geht die Saison länger als im Februar

Die Swiss League startete am 9. September in die Saison 2025/26. Mit dem ersten Ligaspiel wurde auch gleich das Rennen auf die Top-8 lanciert, die zur Teilnahme an den Playoffs (ab 24. Februar) berechtigt. Bis es so weit ist, steht jedoch erst einmal die Ligaquali mit insgesamt 50 Spielen pro Team an. Dabei wird fünfmal gegen jeden Verein gespielt.

Durch den letztjährigen Aufstieg des EHC Arosa in die Swiss League starten neu elf Mannschaften in der zweithöchsten Liga. Für jene, die sich am Ende der Regular Season auf den Rängen 9, 10 und 11 befinden, endet die Saison. Eine Relegation gibts diese Saison keine. Für alle anderen Mannschaften gehts im gewohnten Playoff-Modus um den Titel. Für nächste Saison kommts definitiv zu Änderungen. Denn: Mitte Dezember gab Winterthur bekannt, dass es sich Ende Saison aus der Liga zurückziehen wird.