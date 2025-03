Der EHC Visp steht kurz vor dem Einzug in den Playoff-Final der Swiss League. Die Walliser bezwingen den HC Thurgau auch im dritten Spiel.

Visp schlägt Thurgau erneut – Playoff-Final in Reichweite

Jacob Nilsson und sein EHC Visp stossen die Playoff-Final-Türe weit auf. (Archivbild) Foto: Pascal Muller/freshfocus

Visp steht nach einem 4:2-Auswärtssieg im dritten Spiel der Halbfinalserie gegen Thurgau ein Sieg vor dem Einzug in den Playoff-Final der Swiss League.

Die Vorentscheidung zugunsten von Visp fällt bereits im Startdrittel. Innerhalb von 49 Sekunden gehen die Oberwalliser durch einen Doppelschlag von Jacob Nilsson und Jordan Gähler 2:0 in Führung. Im mittleren Abschnitt erhöht Noah Fuss mit zwei Treffern auf 4:0. Am gelingt Thurgau nur noch etwas Resultatkosmetik.

Visp führt nach dem zweiten Auswärtssieg in Weinfelden in der Best-of-7-Serie 3:0 und kann schon am kommenden Freitag zu Hause alles klarmachen. Dies dürfte Lugano und Ajoie, die Playout-Teilnehmer der National League, wenig freuen. Visp ist das einzige verbleibende Team der Swiss League, das aufstiegsberechtigt ist.

Basel legt wieder vor

In der zweiten Halbfinalserie tut sich der Qualifikationssieger Basel gegen Olten weiter schwer, legt aber wieder vor. Wie im Spiel 1 setzt sich Basel in der Verlängerung durch und führt in der Serie wieder 2:1. Nach drei torlosen Dritteln erzielt Jakob Stukel nach knapp vier Minuten der Overtime den goldenen Treffer zum 1:0.

