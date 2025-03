1/4 Visp zieht in der Playoff-Serie gegen Thurgau auf 2:0 davon. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Visp schlägt Thurgau auch im zweiten Spiel der Halbfinal-Serie der Swiss-League-Playoffs – und dieser K.o. ist für die Ostschweizer besonders schmerzhaft.

Der Schwede Adam Brodecki erzielt in der zweiten Verlängerung das alles entscheidende 2:1 für die Walliser, die als einzig verbliebener Verein in die National League aufsteigen dürften. Die Matchuhr zeigt 88:02 Minuten an, als die Mehrheit der 3171 anwesenden Fans in der Lonza Arena vor Freude aufspringt.

2:1 endet auch die Partie der zweiten Halbfinal-Paarung. Allerdings sehen die 3638 Zuschauer im Oltner Kleinholz «nur» 60 Minuten Eishockey.

Faille mit Game-Winner, Rötheli als sicherer Rückhalt

Oltens Kanadier Eric Faille versenkt mit seinem Game-Winner in der 50. Minute Basel und sorgt so für den Ausgleich in der Serie. Spiel 1 gewann der Qualisieger am Freitag in der zweiten Verlängerung (88. Minute).

Wie schon in der gesamten Viertelfinal-Serie gegen La Chaux-de-Fonds übernimmt Oltens Goalie Lucas Rötheli, der Sohn des ehemaligen Nationalspielers André Rötheli, eine Hauptrolle. Rötheli pariert am Sonntag 37 Schüsse.

Bei Olten fehlt beim ersten Heimauftritt im Halbfinal Guillaume Asselin. Der Kanadier verletzte sich vor zwei Tagen in Basel am Fuss. In den sechs Viertelfinalpartien gegen La Chaux-de-Fonds sammelte Asselin in sechs Spielen elf Skorerpunkte.

