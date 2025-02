Die Halbfinals in der Swiss League starten mit ordentlich Drama. In Basel endet Spiel 1 zwischen dem Heimteam und Olten erst nach 87 gespielten Minuten.

Basel gewinnt Spiel 1 in der zweiten Overtime

1/4 Der EHC Basel jubelt über den Auftaktsieg im Halbfinal. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Andrea Cattani Redaktor Sport

Es ist 22:59 Uhr, als in der Basler St. Jakob Arena grosser Jubel ausbricht. Jakob Stukel lenkt in der ersten Overtime der Partie gegen Olten die Scheibe entscheidend ins Tor und lässt die heimischen Fans ab dem 3:2 ausflippen.

Die Euphorie wird allerdings rasch gedämpft. Denn der erlösende Treffer fiel zu spät, weil die Matchuhr da schon abgelaufen war. Also weiter im Krimi.

Ein definitives Ende findet der Showdown dann erst um 23:28 Uhr. Basel-Angreifer Vincenzo Küng erwischt die Hintermannschaft von Olten nach einem Solo eiskalt und sorgt so nach einer Extraschicht doch noch für den Auftaktsieg des Favoriten in dieser Serie. Vor Küngs Siegtreffer war Olten zweimal in Führung gegangen, die Heimmannschaft fand aber stets noch die richtige Antwort.

Auch Aufstiegskandidat Visp gewinnt

Im anderen Halbfinal sind keine Überstunden für eine Entscheidung notwendig. Der EHC Visp, der als einziger Klub mit Aufstiegsabsichten noch in den Playoffs vertreten ist, stellt im Mitteldrittel die Weichen auf Sieg. Jorden Gähler und Stefan Mäder bringen die Walliser mit 2:0 in Front, ehe Tim Grossniklaus im Schlussdrittel sogar noch auf 3:0 erhöht. Mehr als der Ehrentreffer kurz vor Schluss gelingt den Thurgauern nicht mehr.

Weiter gehen die Serien am frühen Sonntagabend, wenn Thugrau in Visp gastiert und Basel auswärts beim EHC Olten antreten muss.

