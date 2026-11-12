Der EHC Visp hat sich offiziell für den Aufstieg in die National League beworben. Wie in den vergangenen Jahren haben die Walliser bis zur Deadline Ende Oktober das Dossier bei der Liga eingereicht.
Die Visper sind damit neben La Chaux-de-Fonds der zweite Swiss-League-Klub, der in dieser Saison um den Aufstieg spielt. Der EHC Basel kündigte unlängst an, ab der kommenden Spielzeit wieder ein Gesuch zu stellen und bis spätestens 2032 wieder in der höchsten Liga spielen zu wollen. Titelverteidiger und Leader Sierre hat anders als im Vorjahr, als das Gesuch abgelehnt wurde, auf eine Bewerbung verzichtet.
Damit es im April zur Ligaqualifikation gegen den Playout-Verlierer der National League kommt, müssten also entweder Visp (Tabellenplatz drei) oder La Chaux-de-Fonds (5.) den Titel holen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
14
43
37
2
EHC Basel
14
11
31
3
EHC Visp
12
29
28
4
EHC Olten
14
11
24
5
HC La Chaux-de-Fonds
13
13
23
6
HC Thurgau
14
-12
17
7
EHC Chur
14
-5
16
8
Bellinzona Snakes
14
-15
13
9
EHC Arosa
14
-48
9
10
GCK Lions
15
-27
9