Zwei Teams aus der Swiss League spielen um den Aufstieg. Nach La Chaux-de-Fonds bewirbt sich auch Visp für einen Platz in der National League.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der EHC Visp hat sich offiziell für den Aufstieg in die National League beworben. Wie in den vergangenen Jahren haben die Walliser bis zur Deadline Ende Oktober das Dossier bei der Liga eingereicht.

Die Visper sind damit neben La Chaux-de-Fonds der zweite Swiss-League-Klub, der in dieser Saison um den Aufstieg spielt. Der EHC Basel kündigte unlängst an, ab der kommenden Spielzeit wieder ein Gesuch zu stellen und bis spätestens 2032 wieder in der höchsten Liga spielen zu wollen. Titelverteidiger und Leader Sierre hat anders als im Vorjahr, als das Gesuch abgelehnt wurde, auf eine Bewerbung verzichtet.

Damit es im April zur Ligaqualifikation gegen den Playout-Verlierer der National League kommt, müssten also entweder Visp (Tabellenplatz drei) oder La Chaux-de-Fonds (5.) den Titel holen.

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