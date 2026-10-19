Zweifacher SCB-Meistercoach beendet Trainerkarriere

Am 20. Mai 2026 präsentierte Tappara Tampere Kari Jalonen als neuen Cheftrainer. Fünf Monate später hängt der 66-Jährige die Taktiktafel an den Nagel.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Mit Kari Jalonen an der Bande gewann der SC Bern seine letzten zwei Meistertitel (2017 und 2019), nun verkündet der Finne das sofortige Ende seiner Trainerlaufbahn.

«Ich habe das Gefühl, dass der Antrieb in meiner Trainerkarriere eine zentrale Kraft war, die mich und meine Arbeit vorangebracht hat. Nun stelle ich fest, dass dieser nachgelassen hat, und bin zum Schluss gekommen, dass meine Trainerkarriere vorbei ist», wird der 66-Jährige auf der Homepage von Tappara Tampere zitiert.

Beim finnischen Klub heuerte Jalonen auf die Saison 2026/27 hin an. Nach 13 Meisterschaftsspielen und sechs in der Champions Hockey League zieht er nun jedoch vorzeitig einen Schlussstrich – trotz eines Zweijahresvertrages.

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