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Schlussstrich mit 66 Jahren
Zweifacher SCB-Meistercoach beendet Trainerkarriere

Am 20. Mai 2026 präsentierte Tappara Tampere Kari Jalonen als neuen Cheftrainer. Fünf Monate später hängt der 66-Jährige die Taktiktafel an den Nagel.
Publiziert: vor 2 Minuten
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2017 und 2019 durfte Kari Jalonen als SCB-Trainer den Meisterpokal in den Händen halten.
Foto: Keystone
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Mit Kari Jalonen an der Bande gewann der SC Bern seine letzten zwei Meistertitel (2017 und 2019), nun verkündet der Finne das sofortige Ende seiner Trainerlaufbahn.

«Ich habe das Gefühl, dass der Antrieb in meiner Trainerkarriere eine zentrale Kraft war, die mich und meine Arbeit vorangebracht hat. Nun stelle ich fest, dass dieser nachgelassen hat, und bin zum Schluss gekommen, dass meine Trainerkarriere vorbei ist», wird der 66-Jährige auf der Homepage von Tappara Tampere zitiert.

Beim finnischen Klub heuerte Jalonen auf die Saison 2026/27 hin an. Nach 13 Meisterschaftsspielen und sechs in der Champions Hockey League zieht er nun jedoch vorzeitig einen Schlussstrich – trotz eines Zweijahresvertrages.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Bern
SC Bern
11
4
20
7
SCL Tigers
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zug
EV Zug
8
11
16
10
HC Davos
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Biel
EHC Biel
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
EHC Kloten
13
-25
9
Playoffs
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