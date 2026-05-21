DE
FR
Abonnieren

Zuletzt bei Kloten und ZSC
HCD verpflichtet neuen Stürmer

Neuzugang für den HC Davos. Harrison Schreiber geht künftig für die Bündner auf Torejagd.
Publiziert: vor 30 Minuten
Kommentieren
Harrison Schreiber stürmt künftig für Davos.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Offensive Verstärkung für den HC Davos. Wie die Bündner mitteilen, verpflichten sie Harrison Schreiber. Der 24-jährige Stürmer unterzeichnet einen Vertrag bis und mit der Saison 2027/28.

Der deutsch-amerikanische Doppelbürger, der auch über eine Schweizer Lizenz verfügt, spielt seit der Saison 2018/19 in der Schweiz. In der vergangenen Saison stürmte er für die ZSC Lions und den EHC Kloten. Insgesamt lief Schreiber bisher 186 Mal in der National League auf und sammelte dabei 36 Skorerpunkte. «Mit seiner körperlichen Präsenz und seinem engagierten Spielstil soll Harrison unsere Offensive zusätzlich verstärken», wird Sportchef Jan Alston zitiert.

Daneben gibt der HCD auch bekannt, dass er einen neuen Athletikcoach gefunden hat. Simon Holdener wechselt nach sieben Jahren bei Meister Fribourg-Gottéron ins Landwassertal.

Noch näher dran am HCD

Füge jetzt den HC Davos deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den National-League-Klubs
Alle Storys zum HCD
Nichts verpassen
Alle Storys zum HCD
Alle Storys zur National League
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
HC Davos
EHC Kloten
EHC Kloten
ZSC Lions
ZSC Lions
National League
National League
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      HC Davos
      HC Davos
      EHC Kloten
      EHC Kloten
      ZSC Lions
      ZSC Lions
      National League
      National League