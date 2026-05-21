Offensive Verstärkung für den HC Davos. Wie die Bündner mitteilen, verpflichten sie Harrison Schreiber. Der 24-jährige Stürmer unterzeichnet einen Vertrag bis und mit der Saison 2027/28.
Der deutsch-amerikanische Doppelbürger, der auch über eine Schweizer Lizenz verfügt, spielt seit der Saison 2018/19 in der Schweiz. In der vergangenen Saison stürmte er für die ZSC Lions und den EHC Kloten. Insgesamt lief Schreiber bisher 186 Mal in der National League auf und sammelte dabei 36 Skorerpunkte. «Mit seiner körperlichen Präsenz und seinem engagierten Spielstil soll Harrison unsere Offensive zusätzlich verstärken», wird Sportchef Jan Alston zitiert.
Daneben gibt der HCD auch bekannt, dass er einen neuen Athletikcoach gefunden hat. Simon Holdener wechselt nach sieben Jahren bei Meister Fribourg-Gottéron ins Landwassertal.
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