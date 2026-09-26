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ZSC-Weber nach Derby-Sieg
«Sind die bessere Mannschaft, wenn wir unser Spiel machen»

Die ZSC Lions gewinnen das Derby gegen Kloten mit 3:2. Nach dem Spiel gibt sich Yannick Weber zufrieden.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 26. September
In diesem Artikel erwähnt
ZSC Lions
ZSC Lions
National League
National League
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