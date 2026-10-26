YB-Match sorgt für Spielverschiebung beim SCB

Das National-League-Spiel zwischen dem SC Bern und den SC Rapperswil-Jona Lakers wird verschoben. Statt am Samstag findet die Partie nun am Sonntag statt.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Die National League hat eine Spielverschiebung für die Begegnung zwischen dem SC Bern und den SC Rapperswil-Jona Lakers bekannt gegeben. Der Grund dafür ist eine Terminkollision mit dem 19. Spieltag der Super League: Am Samstag, 16. Januar 2027, ist parallel im Wankdorf die Partie zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Lugano um 20.30 Uhr angesetzt.

Um die beiden Veranstaltungen zeitlich auseinanderzuziehen, wird das Eishockeyspiel um einen Tag verschoben. Statt wie ursprünglich geplant am Samstag um 19.45 Uhr treffen die beiden Teams nun am Sonntag, 17. Januar 2027, um 14 Uhr aufeinander.

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