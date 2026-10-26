YB-Match sorgt für Spielverschiebung beim SCB

Die National League hat eine Spielverschiebung für die Begegnung zwischen dem SC Bern und den SC Rapperswil-Jona Lakers bekannt gegeben. Der Grund dafür ist eine Terminkollision mit dem 19. Spieltag der Super League: Am Samstag, 16. Januar 2027, ist parallel im Wankdorf die Partie zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Lugano um 20.30 Uhr angesetzt.
Um die beiden Veranstaltungen zeitlich auseinanderzuziehen, wird das Eishockeyspiel um einen Tag verschoben. Statt wie ursprünglich geplant am Samstag um 19.45 Uhr treffen die beiden Teams nun am Sonntag, 17. Januar 2027, um 14 Uhr aufeinander.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
10
9
19
11
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
16
-22
15