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Terminkollision in Bern
YB-Match sorgt für Spielverschiebung beim SCB

Das National-League-Spiel zwischen dem SC Bern und den SC Rapperswil-Jona Lakers wird verschoben. Statt am Samstag findet die Partie nun am Sonntag statt.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Das National-League-Spiel zwischen dem SC Bern und den SCRJ Lakers wurde um einen Tag verschoben.
Foto: keystone-sda.ch
Lynn Piubel, Autorenprofil
Lynn PiubelReporterin Sport

Die National League hat eine Spielverschiebung für die Begegnung zwischen dem SC Bern und den SC Rapperswil-Jona Lakers bekannt gegeben. Der Grund dafür ist eine Terminkollision mit dem 19. Spieltag der Super League: Am Samstag, 16. Januar 2027, ist parallel im Wankdorf die Partie zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Lugano um 20.30 Uhr angesetzt.

Um die beiden Veranstaltungen zeitlich auseinanderzuziehen, wird das Eishockeyspiel um einen Tag verschoben. Statt wie ursprünglich geplant am Samstag um 19.45 Uhr treffen die beiden Teams nun am Sonntag, 17. Januar 2027, um 14 Uhr aufeinander.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
SC Bern
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
EV Zug
10
9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
EHC Kloten
16
-22
15
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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