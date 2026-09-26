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Wüthrich über Derby-Sieg
«Ich bin mega stolz aufs ganze Team»

Ambri-Piotta schlägt im Tessiner-Derby Lugano. Grund für doppelte Freude hat Geburtstagskind und Ambri-Verteidiger Dario Wüthrich.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 26. September
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