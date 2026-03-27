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Wohlwend ärgert sich darüber
«Schwalben: Haben bald Zustände wie beim Fussball»

Im MySports-Studio spricht Christian Wohlwend über die Schwalben-Thematik beim Spiel zwischen den Lakers und Fribourg.
Publiziert: 12:45 Uhr
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Aktualisiert: 13:07 Uhr
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