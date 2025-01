1/4 Zwei Spielsperren und eine Busse: Die Liga greift gegen Tristan Scherwey durch. Foto: keystone-sda.ch

Cédric Heeb Redaktor Sport

Tristan Scherwey (33) kassiert eine Sperre von zwei Spielen. Dies, weil er von der Disziplinarkommission der Liga für «Beschimpfung von Offiziellen» bestraft wird.

Im Spiel gegen den EV Zug am vergangenen Freitag (0:3) hat der SCB-Stürmer dem Schiedsrichter Micha Hebeisen (36) gedroht: «Ich werde dich in der Stadt finden.» Eine Spielsperre hat Scherwey bereits am Samstag gegen Fribourg (1:2 n.V.) abgesessen und wird demnach noch beim Heimspiel am Mittwoch gegen Lausanne fehlen.

Ausserdem muss Scherwey eine Busse von 3390 Franken und die Verfahrenskosten von 710 Franken bezahlen. Scherwey habe sich bei Hebeisen entschuldigt und sei von sich selbst enttäuscht. Er habe schon immer grossen Respekt für die Unparteiischen gepflegt und werde diesen Vorfall nun als Lehre für die Zukunft nehmen.

In den bisherigen 36 Saisonpartien sammelte Scherwey 18 Skorerpunkte (5 Tore, 13 Assists). Beim zweiten Spiel innert zwei Tagen gegen Lausanne am Freitag (ab 19.45 Uhr im Livestream auf Blick) darf der Nati-Spieler wieder mittun.

