Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Der SCB bestätigt, dass Topskorer Austin Czarnik (31, USA) und Yanick Sablatnig (25) den Klub Ende Saison verlassen werden. «Mit Bedauern muss der SC Bern bekanntgeben, dass man sich mit Austin Czarnik nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte», heisst es in einer Medienmitteilung.

Der smarte, bissige und vielseitige Center wird zu Lausanne wechseln, was ein herber Verlust für die Berner darstellt, nachdem man schon Abwehrchef Patrik Nemeth an Fribourg verliert. Der neue Sportchef Patrik Bärtschi hatte den derzeit besten Skorer der National League im Sommer innert kurzer Zeit gefunden, nachdem der Finne Kalle Kossila, der nun bei Örebro (Sd) spielt, den medizinischen Test nicht bestanden hatte. Für die Suche eines Nachfolgers bleibt ihm nun mehr Zeit.

Sablatnig, der sich innert drei Jahren vom Ikea-Mitarbeiter und MyHockey-League-Stürmer bei Basel ins Vorzimmer der Nati hochgearbeitet hatte, zuletzt aber oft nur als 13. Stürmer beim SCB eingesetzt wurde, wechselt gemäss «Berner Zeitung» nach Biel.

Die Verkündung der beiden Abgänge federt der SCB mit positiven Nachrichten ab: Die Verträge mit dem finnischen Power-Stürmer Waltteri Merelä (29), der mit 12 Treffern bisher bester Torschütze des Teams ist, dem schwedischen Nummer-1-Goalie Adam Reideborn (32) sowie Verteidiger Simon Kindschi (28) wurden alle um ein Jahr verlängert.

Ausserdem vermeldet der SCB den zweiten Zuzug nach Rückkehrer Marco Müller (von Lugano) für nächste Saison: Mats Alge (21), der in dieser Saison bei den SCRJ Lakers acht Minuten pro Spiel zum Zug kam und dabei zwei Tore und einen Assist verbuchte, hat einen Zweijahresvertrag in Bern unterschrieben. Zu erwarten, dass der ehemalige U20-Internationale so einschlagen wird wie der letzte Transfer aus Rapperswil-Jona, Marco Lehmann, wäre unfair, auch wenn Alge durchaus talentiert ist.

«Mats ist ein vielseitiger Spieler, der sowohl am Flügel als auch als Mittelstürmer eingesetzt werden kann. Wir freuen uns, dass er sich für den SC Bern entschieden hat, um sein grosses Entwicklungspotenzial weiter voranzutreiben», wird Bärtschi zitiert.

Und Sportdirektor Martin Plüss sagt: «Die Veränderungen im Kader – abgesehen vom Abgang von Austin Czarnik – sind Teil unseres langfristigen Plans und dienen dem Aufbau eines starken Fundaments für die Zukunft.» Will man da in Bern den Verlust von Abwehrchef Nemeth an Erzrivale Fribourg schönreden?

«Wir sind sicher, dass wir in der nahen Zukunft weitere Transfermeldungen bekanntgeben können», versucht er des Weiteren, die Fans zu beruhigen. «Unser Ziel ist es, auch nächstes Jahr einen weiteren Schritt zu machen und gleichzeitig das Fundament weiter zu stärken, um uns langfristig an der Spitze zu etablieren.»