Obwohl das Spiel für Topskorer Austin Czarnik schon kurz vor der Hälfte beendet ist, gewinnt der SCB in Genf 3:2.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Austin Czarnik ist nicht nur ein feiner Playmaker und der Topskorer des SC Bern, sondern auch ein durchaus giftiger Spieler. Der nur 1,74 Meter grosse Amerikaner führt die Zweikämpfe mit grosser Intensität und verfügt auch über Temperament.

In Genf schicken ihn die Schiedsrichter kurz vor Spielmitte vorzeitig unter die Dusche. Was ist passiert? Servette-Stürmer Alessio Bertaggia verpasst ihm beim Kampf in Bandennähe eine Reihe von Crosschecks. Die ersten sind sanft und noch im Rahmen des Erlaubten. Dann erhöht er aber die Intensität. Nachdem Czarnik zum vierten Mal den Stock des Tessiners im Rückenbereich spürt, verliert er die Nerven und schlägt zurück.

Die Schiedsrichter verhängen eine 5-Minuten-Strafe und überprüfen sie im Video. Ihr Verdikt: Stockstich. Für Czarnik ist das Spiel zu Ende, wofür er ebenso wenig Verständnis wie Trainer Jussi Tapola hat.

Kurz vor Ende der Czarnik-Strafe, als eine weitere Strafe gegen Romain Loeffel angezeigt ist, gelingt Teemu Hartikainen der Ausgleich. Die Schiedsrichter entscheiden, dass es kein Kicktor des Finnen war. Die Berner gewinnen das Spiel aber dennoch 3:2.