Petar Djordjevic Redaktor Sport

Wenn sich die Festtage langsam nähern, sind auch die Sports Awards nicht mehr fern. Die SRG-Veranstaltung, die die besten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahres ehrt, findet am 3. Januar statt. Seit Donnerstag ist nun fix, wer zum Kreis der Nominierten gehört – zumindest in der Kategorie Teamsportler des Jahres.

Sechs Sportlerinnen und Sportler stehen zur Auswahl: die Torhüterin der Frauen-Hockey-Nati Andrea Brändli (29), Volleyballerin Laura Dervisaj-Künzler (29) und Unihockey-Nati-Goalie Lara Heini (31). Alle drei Athletinnen feierten während des vergangenen Jahres Erfolge. Brändli holte bei den Olympischen Winterspielen mit der Nati die Bronzemedaille und wurde zur besten Torhüterin des Turniers gewählt. Dervisaj-Künzler stand vergangene Saison mit dem Serie-A1-Klub Chieri im Final des CEV Cups und wurde zur besten Volleyballerin der Saison gewählt. Heini holte im Dezember vor einem Jahr den WM-Titel mit den Unihockey-Frauen.

Dazu kommen Beach-Fussballer Glenn Hodel (29), NHL-Schweizer Roman Josi (36) und Nati-Star Johan Manzambi (21).

Hodel gewann diesen Sommer mit dem BSC 54 aus Baden die Champions League des Beachsoccers und wurde als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet. Josi führte die Hockey-Nati zum wiederholten Mal in den Final und wurde zum MVP der Weltmeisterschaft gewählt. Der NHL-Schweizer wurde bereits zwei Mal zum Teamsportler des Jahres gewählt. Manzambis steiler Aufstieg spiegelte sich vergangenen Sommer in seiner Ablösesumme wider. 70 Millionen Euro blätterte Aston Villa für den 21-Jährigen hin. Damit ist der Nati-Star der teuerste Schweizer Fussballer überhaupt.