Seit 2009 wird jedes Jahr ein Most Popular Player (MPP) der National League gewählt. Der Gewinner wird nicht durch die Fachjury, sondern durch das Publikum respektive die Fans gewählt. Bereits neun Mal durfte Andres Ambühl vom HC Davos die Trophäe entgegennehmen und ist damit alleiniger Rekordhalter. Das Endergebnis der MPP-Wahl wird anlässlich der Swiss Ice Hockey Night am 30. Juli 2026 veröffentlicht. Das Voting dauert bis am 5. Juli 2026 um 12 Uhr.
Hier kommen die 14 Nominierten, die in der Fan-Wahl der Klubs das Rennen gemacht haben:
Anttoni Honka | HC Ajoie
Anttoni Honka hat in dieser Saison einmal mehr seine Qualitäten auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt. Der finnische Verteidiger erzielte 38 Punkte in der National League und gehörte damit zu den offensivstärksten Verteidigern der Liga.
Michael Joly | HC Ambri-Piotta
Michael Joly fand sich bei seinem neuen Klub sofort zurecht. Mit seiner dynamischen Spielweise und seinem Offensivdrang avancierte der Kanadier schnell zum Liebling der Fans. Mit 40 Punkten bestätigte er seine offensive Qualität und hatte einen starken Einstand beim neuen Team.
Waltteri Merelä | SC Bern
Waltteri Merelä zählte auch in dieser Saison zu den prägenden Offensivspielern seines Teams. Der finnische Stürmer sammelte 27 Punkte und überzeugte mit seiner Energie und seiner Vielseitigkeit. Zudem glänzte er mit starken Auftritten für Finnland an der Weltmeisterschaft in der Schweiz.
Jonah Neuenschwander | EHC Biel-Bienne
Jonah Neuenschwander bestätigte in seiner zweiten National-League-Saison eindrucksvoll sein grosses Potenzial. Der erst 17-jährige Stürmer gehörte zu den positiven Überraschungen der Saison und überzeugte mit starken Leistungen auf höchstem Niveau. Zudem gewann er mit dem EHC Biel-Bienne Spirit den U21-Schweizer-Meistertitel.
Matej Stransky| HC Davos
Matej Stransky führte sein Team als Captain bis in den Playoff-Final und zählte mit 61 Punkten zu den dominierenden Offensivspielern der Liga. Der Tscheche übernahm Verantwortung in den entscheidenden Momenten und beendete seine letzte Saison in der Schweiz als Vizemeister.
Julien Sprunger | Fribourg-Gottéron
Nach einer Karriere ausschliesslich im Trikot von Fribourg-Gottéron krönte Julien Sprunger seinen Abschied mit dem ersten Titel der Klubgeschichte. Der Captain erzielte 32 Punkte und traf zweimal im Final. Mit seiner Bescheidenheit und seinem unermüdlichen Einsatz wurde er weit über das Eis hinaus zur Symbolfigur eines ganzen Kantons.
Jesse Puljujärvi | Genève-Servette HC
Jesse Puljujärvi fand sich beim Genève-Servette HC sofort zurecht. Mit 61 Punkten spielte sich der Finne in die Spitzengruppe der National League. Seine starke Saison setzte er an der Weltmeisterschaft in der Schweiz fort, wo er mit Finnland Gold gewann und 9 Punkte sammelte.
Steve Kellenberger | EHC Kloten
Steve Kellenberger ist das Herz des EHC Kloten. Kein Spieler absolvierte mehr Partien für den Klub als der langjährige Captain. Mit seiner Bodenständigkeit, seiner Loyalität und seinem unermüdlichen Einsatz spielte er sich über Jahre hinweg in die Herzen der Klotener Fans.
Harri Pesonen | SCL Tigers
Harri Pesonen ging auch in seiner letzten Saison für die SCL Tigers als Captain voran. Mit 28 Punkten war der Finne erneut ein wichtiger Leistungsträger und verabschiedete sich nach Jahren voller Einsatz, Leidenschaft und Verlässlichkeit als einer der grössten Publikumslieblinge des Klubs.
Théo Rochette | Lausanne HC
Théo Rochette hat sich beim Lausanne HC in drei Jahren zu einem der prägendsten Offensivspieler der National League entwickelt. Auch in dieser Saison überzeugte er mit 50 Punkten, Kreativität und Spielintelligenz. Mit der WM-Silbermedaille setzte er ein weiteres Highlight vor seinem nächsten Schritt in die AHL.
Luca Fazzini | HC Lugano
Luca Fazzini spielte mit 48 Punkten die beste Saison seiner Karriere und war der erfolgreichste Schweizer Scorer der National League. Der gebürtige Luganese begeisterte mit seiner Spielintelligenz und seinem feinen Gespür für den entscheidenden Pass.
Tyler Moy | SC Rapperswil-Jona Lakers
Tyler Moy gehörte auch in dieser Saison zu den prägenden Figuren im Offensivspiel seines Teams. Mit 39 Punkten zählte er zu den besten Scorern der Mannschaft und überzeugte mit Kreativität, Übersicht und grossem Einsatz. Der US-Schweizer blieb ein konstanter Leistungsträger und begeisterte mit seiner Spielweise immer wieder die Fans.
Sven Andrighetto | ZSC Lions
Sven Andrighetto gehörte auch in dieser Saison zu den prägenden Spielern der ZSC Lions. Mit 47 Punkten war er einer der besten Scorer seines Teams. An der WM überzeugte er mit 15 Punkten als bester Schweizer Skorer und unterstrich seine internationale Klasse.
Leonardo Genoni | EV Zug
In der National League glänzte Leonardo Genoni in dieser Saison mit vier Shutouts und grosser Konstanz. An der Weltmeisterschaft bestätigte er mit einer Fangquote von 97.1% erneut seine Weltklasse und gehört weiterhin zu den besten Torhütern der Schweiz.
Swiss Ice Hockey zeichnet nach Abschluss jeder Saison Athletinnen und Athleten sowie Persönlichkeiten des Schweizer Eishockeys anlässlich der Swiss Ice Hockey Night aus. In 11 Kategorien werden Trophäen an die jeweiligen Gewinner vergeben. Die Nominierten und jeweiligen Gewinner werden von einer Fachjury bestimmt.
Swiss Ice Hockey zeichnet nach Abschluss jeder Saison Athletinnen und Athleten sowie Persönlichkeiten des Schweizer Eishockeys anlässlich der Swiss Ice Hockey Night aus. In 11 Kategorien werden Trophäen an die jeweiligen Gewinner vergeben. Die Nominierten und jeweiligen Gewinner werden von einer Fachjury bestimmt.