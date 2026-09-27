Kevin Fey (35) wird von der Liga zur Kasse gebeten: Der Verteidiger des HC Ajoie muss eine Busse von 1200 Franken bezahlen. Fey liess sich im Spiel gegen Ambri (2:3 n.P.) etwas gar leicht fallen.
Im Urteil der Liga heisst es: «Die Art und Weise wie sich die #26 (Fey) nach dem leichten Kontakt verhält, sich theatralisch nach hinten auf den Boden wirft und den Blick des Schiedsrichters sucht, ist nicht nur übertrieben und unnatürlich, sondern vielmehr ein offenkundiges Verhalten eine Strafe herauszuholen oder zu beschönigen.»
Füge jetzt den HC Ajoie deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
Genève-Servette HC
6
-2
9
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
5
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
6
HC Ajoie
6
-1
8
7
EV Zug
4
6
7
8
SC Bern
4
3
7
9
EHC Biel
5
4
7
10
HC Davos
6
-4
7
11
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
4
-1
5