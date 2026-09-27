Zahlen, bitte! Weil er sich im Spiel gegen Ambri zu theatralisch fallen liess, wird Ajoies Kevin Fey bestraft.

Christian Müller Redaktor Sport

Kevin Fey (35) wird von der Liga zur Kasse gebeten: Der Verteidiger des HC Ajoie muss eine Busse von 1200 Franken bezahlen. Fey liess sich im Spiel gegen Ambri (2:3 n.P.) etwas gar leicht fallen.

Im Urteil der Liga heisst es: «Die Art und Weise wie sich die #26 (Fey) nach dem leichten Kontakt verhält, sich theatralisch nach hinten auf den Boden wirft und den Blick des Schiedsrichters sucht, ist nicht nur übertrieben und unnatürlich, sondern vielmehr ein offenkundiges Verhalten eine Strafe herauszuholen oder zu beschönigen.»

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