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Wechsel zum Liga-Konkurrenten
Jesse Zgraggen verlässt Ambri

Der Verteidiger Jesse Zgraggen verlässt Ambri in diesem Sommer und geht zum Liga-Konkurrenten Ajoie. Dort war der 33-Jährige schon einmal leihweise engagiert.
Publiziert: vor 17 Minuten
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Ajoie statt Ambri: Jesse Zgraggen verlässt die Leventina.
Foto: Pius Koller
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Andrea CattaniTagesleiter Sport

Ambri will sein Kader verjüngen und zum Ausbildungsklub werden. Den nächsten Schritt in diese Richtung verkünden die Leventiner am Montagmittag: Verteidiger Jesse Zgraggen (33) verlässt den Klub in diesem Sommer.

Der in Kanada geborene Schweizer war 2014 von der kanadischen Ausbildungsliga WHL zu Ambri gewechselt und absolvierte dort zunächst vier Saisons. Nach Stationen beim EVZ, SC Bern, Davos und leihweise auch bei Ajoie, kehrte Zgraggen auf die Saison 2024/25 nochmals zu den Biancoblu zurück. Nun endet auch dieses Kapitel.

Zgraggen wird seine Karriere in der National League bei Ajoie fortsetzen. Dort unterschrieb er einen Zweijahresvertrag.

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