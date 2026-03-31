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Wechsel in die Heimat?
Biel löst Vertrag mit Ex-Coach Filander auf

Der EHC Biel und Ex-Trainer Martin Filander gehen getrennte Wege. Der noch laufende Vertrag des Schwedens wurde per Ende März aufgelöst.
Publiziert: 14:39 Uhr
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Aktualisiert: vor 15 Minuten
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Martin Filander war ab der Saison 2024/25 Biel-Trainer.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Der EHC Biel löst den Vertrag des ehemaligen Headcoaches Martin Filander (44) auf, das geben die Seeländer am Dienstag bekannt. Der Schwede war ab der Saison 2024/25 Trainer des EHC, im Januar erfolgte die Trennung. Filander wurde durch Christian Dubé (48) ersetzt. Unter dem neuen Trainer scheiterten die Seeländer in den Play-Ins am SC Bern.

Wie die schwedische Plattform «Expressen» berichtet, soll Filander vor einer Anstellung in der Heimat stehen. Der 44-Jährige soll ab nächster Saison Trainer von Örebro werden. Der schwedische Klub musste in den Playoffs im Achtelfinal die Segel streichen und will sich auf der Trainerposition neu aufstellen. 

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