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Vorzeitige Vertragsverlängerung
Stürmer bleibt langfristig in Biel

Mark Sever bleibt bis 2030 beim EHC Biel. Der 21-jährige Stürmer aus Slowenien beeindruckte in der letzten Saison mit drei Toren und acht Assists in 19 Spielen.
Publiziert: 11:28 Uhr
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Aktualisiert: 12:02 Uhr
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Der Vertrag von Mark Sever in Biel wird vorzeitig verlängert.
Foto: Pius Koller
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Der EHC Biel bindet Mark Sever (21) langfristig. Wie die Seeländer am Samstag vermelden, wird das Arbeitspapier des Stürmers vorzeitig um drei Jahre bis Ende April 2030 verlängert.

Biel verpflichtete den Slowenen mit Schweizer Lizenz im Februar 2024 von der U20 Klotens und verlieh ihn an Olten, damit der Youngster zu mehr Spielpraxis kommt. Im Verlauf der vergangenen Spielzeit durfte er sich schliesslich in Biel präsentieren und überzeugte. In 19 Partien in der National League erzielte Sever für die Seeländer drei Tore und verbuchte acht Assists. 

«Mit seiner starken Arbeitseinstellung, seinem Einsatz und seinen spielerischen Qualitäten hat er sich innerhalb der Organisation weiter etabliert und seine Entwicklung positiv vorangetrieben», begründen die Bieler in einer Medienmitteilung die langfristige Bindung des 21-Jährigen.

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