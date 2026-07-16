Zwar wäre Peter Cajkas Vertrag noch ein Jahr gültig, doch der Tscheche hat sich bereits jetzt entschieden, das Arbeitspapier um eine weitere Saison bis 2028 zu verlängern.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Petr Cajka (25) verlängert seinen Vertrag bei Biel vorzeitig um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2028. Der Tscheche mit Schweizer Lizenz kam vergangene Saison von Mlada Boleslav aus der tschechischen Extraliga zu den Seeländern und unterschrieb dabei für zwei Jahre.

In seiner ersten Saison bei Biel hat Cajka 50 Spiele absolviert und 17 Skorerpunkte erzielt. In den Playoffs kam er auf zwei Einsätze. Vor seinem Tschechien-Jahr spielte der Stürmer beim Nachwuchs der Lakers sowie der Zuger und kam so zur Schweizer Lizenz, mit der er in der National League nicht zu den Ausländern zählt.

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