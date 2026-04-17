DE
FR
Abonnieren

Vertrag über zwei Jahre
Lausanne holt Eigengewächs aus Nordamerika zurück

Ray Fust kehrt zu seinem Ausbildungsklub zurück. Nach mehreren Jahren in Nordamerika heuert er wieder bei Lausanne an.
Publiziert: vor 35 Minuten
Kommentieren

Neuzugang beim HC Lausanne. Wie die Waadtländer mitteilen, verpflichten sie den kanadisch-schweizerischen Flügelstürmer Ray Fust. Der 23-Jährige unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Mit der Verpflichtung von Fust holt Lausanne ein Eigengewächs zurück. Bis zur Saison 2018/19 wurde er in der LHC Academy ausgebildet, ehe er nach Nordamerika wechselte. Zuletzt absolvierte er ein vierjähriges Studium an der Sacred Heart University und spielte College Hockey. Der Traum von der NHL hat sich für ihn vorerst nicht erfüllt. Stattdessen kehrt Fust in die Schweiz zurück – zu dem Klub, bei dem sein Vater John Fust Sportchef ist.

«Mit seiner imposanten Statur (192 cm / 95 kg) wird er für mehr Durchschlagskraft in der Lausanner Mannschaft sorgen», heisst es in der Mitteilung. Diese brachte er auch im Nati-Nachwuchs ein. Fust wurde regelmässig in die Junioren-Nationalmannschaften berufen, absolvierte von der U16 bis zur U20 insgesamt 31 Länderspiele.

«Die Verpflichtung von Ray ist ein echter Gewinn für das Team», wird Sportchef Fust in der Mitteilung zitiert. «Dank seiner Erfahrung in den besten Amateurligen Nordamerikas wird er seine physische Präsenz und seine Spielintelligenz auch auf das Eis der National League bringen.»

Noch näher dran am HC Lausanne

Füge jetzt den HC Lausanne deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den National-League-Klubs
Alle Storys zu Lausanne
Nichts verpassen
Alle Storys zu Lausanne
Alle Storys zur National League
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
Lausanne HC
Lausanne HC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        National League
        National League
        Lausanne HC
        Lausanne HC