Lausanne holt Eigengewächs aus Nordamerika zurück

Neuzugang beim HC Lausanne. Wie die Waadtländer mitteilen, verpflichten sie den kanadisch-schweizerischen Flügelstürmer Ray Fust. Der 23-Jährige unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.
Mit der Verpflichtung von Fust holt Lausanne ein Eigengewächs zurück. Bis zur Saison 2018/19 wurde er in der LHC Academy ausgebildet, ehe er nach Nordamerika wechselte. Zuletzt absolvierte er ein vierjähriges Studium an der Sacred Heart University und spielte College Hockey. Der Traum von der NHL hat sich für ihn vorerst nicht erfüllt. Stattdessen kehrt Fust in die Schweiz zurück – zu dem Klub, bei dem sein Vater John Fust Sportchef ist.
«Mit seiner imposanten Statur (192 cm / 95 kg) wird er für mehr Durchschlagskraft in der Lausanner Mannschaft sorgen», heisst es in der Mitteilung. Diese brachte er auch im Nati-Nachwuchs ein. Fust wurde regelmässig in die Junioren-Nationalmannschaften berufen, absolvierte von der U16 bis zur U20 insgesamt 31 Länderspiele.
«Die Verpflichtung von Ray ist ein echter Gewinn für das Team», wird Sportchef Fust in der Mitteilung zitiert. «Dank seiner Erfahrung in den besten Amateurligen Nordamerikas wird er seine physische Präsenz und seine Spielintelligenz auch auf das Eis der National League bringen.»
Füge jetzt den HC Lausanne deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!