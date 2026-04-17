Lausanne holt Eigengewächs aus Nordamerika zurück

Ray Fust kehrt zu seinem Ausbildungsklub zurück. Nach mehreren Jahren in Nordamerika heuert er wieder bei Lausanne an.

Neuzugang beim HC Lausanne. Wie die Waadtländer mitteilen, verpflichten sie den kanadisch-schweizerischen Flügelstürmer Ray Fust. Der 23-Jährige unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mit der Verpflichtung von Fust holt Lausanne ein Eigengewächs zurück. Bis zur Saison 2018/19 wurde er in der LHC Academy ausgebildet, ehe er nach Nordamerika wechselte. Zuletzt absolvierte er ein vierjähriges Studium an der Sacred Heart University und spielte College Hockey. Der Traum von der NHL hat sich für ihn vorerst nicht erfüllt. Stattdessen kehrt Fust in die Schweiz zurück – zu dem Klub, bei dem sein Vater John Fust Sportchef ist.

«Mit seiner imposanten Statur (192 cm / 95 kg) wird er für mehr Durchschlagskraft in der Lausanner Mannschaft sorgen», heisst es in der Mitteilung. Diese brachte er auch im Nati-Nachwuchs ein. Fust wurde regelmässig in die Junioren-Nationalmannschaften berufen, absolvierte von der U16 bis zur U20 insgesamt 31 Länderspiele.

«Die Verpflichtung von Ray ist ein echter Gewinn für das Team», wird Sportchef Fust in der Mitteilung zitiert. «Dank seiner Erfahrung in den besten Amateurligen Nordamerikas wird er seine physische Präsenz und seine Spielintelligenz auch auf das Eis der National League bringen.»

Noch näher dran am HC Lausanne Füge jetzt den HC Lausanne deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen