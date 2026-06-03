Claude Julien wird neuer Trainer der ZSC Lions. Der langjährige NHL-Headcoach unterschreibt in Zürich einen Vertrag über zwei Jahre.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die ZSC Lions haben einen Nachfolger für den entlassenen Marco Bayer (53) gefunden. Wie der Klub am Mittwochmorgen bekannt gibt, wird Claude Julien (66) neuer Trainer der Zürcher. Der Kanadier unterschreibt einen Vertrag bis 2028 und bringt mit René Matte (53) einen Assistenten mit.

Julien war jahrelang in der NHL für die Boston Bruins, New Jersey Devils und Montreal Canadiens als Headcoach tätig. Mit den Bruins gewann er 2011 den Stanley Cup. Dazu holte er 2014 mit der kanadischen Nationalmannschaft Olympiagold. Und auch in der Schweiz hat der 66-Jährige als Berater bei Ambri-Piotta bereits Erfahrung gesammelt.

«Claude verfügt über ein grosses Palmares. Überall, wo er war, hatte er Erfolg. Dank seiner Tätigkeit beispielsweise in Montreal ist er sich Druck gewohnt. Zudem kennt er das moderne Eishockey und die technischen Mittel dazu bestens. Claude passt auch deshalb zu unserem Profil, weil er auf die Spieler eingeht, sie aber auch konsequent in die Pflicht nimmt. Bekannt ist er für ein Spiel aus der sicheren Defensive heraus, jedoch auch für ein schnelles Umschaltspiel und die Offensive», wird Sportchef Sven Leuenberger zitiert.

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