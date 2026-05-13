Servette verpflichtet zwei Kanada-Schweizer

Genève-Servette verpflichtet Jérémie Bucheler und Tristan Lemyre aus Nordamerika. Bucheler unterschreibt für zwei Jahre, Lemyre für ein Jahr mit Option auf ein weiteres.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Servette verstärkt sich für die neue Saison mit zwei kanadisch-schweizerischen Spielern. Wie die Genfer bekannt geben, verpflichten sie Verteidiger Jérémie Bucheler (26) und Stürmer Tristan Lemyre (25) aus den USA.

Bucheler stand zuletzt in der AHL bei den San Jose Barracuda und Rockford IceHogs, den Farmteams der San Jose Sharks und Chicago Blackhawks, unter Vertrag, spielte aber vor allem in der ECHL, der dritthöchsten Liga der USA, für die Wichita Thunder und die Indy Fuel. In Genf unterschreibt Bucheler ein Arbeitspapier bis 2028.

Lemyre hingegen kommt direkt vom College, wo er zuletzt für die Minnesota State University spielte und seine statistisch beste Saison hinter sich hat. In 40 Spielen gelangen ihm 16 Tore und 19 Vorlagen. Bei den Grenats erhält er einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

«Wir freuen uns darauf, beide Spieler in unserem Verein willkommen zu heissen. Jérémie ist ein körperbetonter Spieler, der defensiv zuverlässig ist und dank eines guten ersten Passes und eines hervorragenden Stellungsspiels das Spiel gut wieder in Gang bringen kann. Tristan ist ein dynamischer und kreativer Spieler – zwei Eigenschaften, nach denen wir für die kommende Saison gesucht haben», wird Sportchef Marc Gautschi zitiert.

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