Kloten reagiert auf Verletzungen und holt Ex-SCB-Stürmer

Joona Luoto (28) unterschreibt beim EHC Kloten einen bis Ende November befristeten Vertrag. Aus seiner Zeit beim SC Bern kennt er die National League bestens.

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Der EHC Kloten verpflichtet per sofort Joona Luoto (28). Wegen der verletzungsbedingten Absenzen von Brandon Gignac (28) und Pontus Åberg (32) verstärkt der EHC Kloten seine Offensive und nimmt den Finnen bis am 30. November 2026 unter Vertrag.

Luoto kennt die National League bereits bestens. In der Saison 2023/24 lief der 1,90 Meter grosse Flügel für den SC Bern auf – und traf bei seinem Debüt ausgerechnet gegen Kloten doppelt und führte den SCB zu einem 2:1-Sieg. Insgesamt erzielte er in jener Saison in 52 Spielen 30 Skorerpunkte (20 Tore).

Luoto bringt zudem Erfahrung aus der NHL mit. Für die Winnipeg Jets und die Columbus Blue Jackets absolvierte er insgesamt 23 Partien in der besten Liga der Welt. Dazu kommen zahlreiche Einsätze in der AHL. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Angreifer in seiner Heimat. Mit Tappara Tampere wurde Luoto 2017 und 2022 finnischer Meister. Nach seinem Engagement in Bern wechselte Luoto 2024 nach Schweden zu HV71. Dort absolvierte er in der vergangenen Saison 30 Spiele und kam auf neun Skorerpunkte.

«Mit Joona Luoto bekommen wir einen physisch starken Spieler, er bringt viel Präsenz mit, hat einen guten Schuss und ist besonders stark rund um das gegnerische Tor. Gleichzeitig kennt er die National League bereits und wird uns damit auch kurzfristig helfen können», erklärt der Sportchef Ricardo Schödler.

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