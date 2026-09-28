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Verletzung am Unterkörper
SCL Tigers müssen mehrere Wochen auf Erni verzichten

Samuel Erni zog sich in der Vorbereitung eine Unterkörperverletzung zu. Er fehlt den Tigers etwa acht bis zehn Wochen.
Publiziert: vor 33 Minuten
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Samuel Erni fällt etwa acht bis zehn Wochen aus.
Foto: Pius Koller
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Björn LindroosRedaktor Sport

Bisher liefen die SCL Tigers in der laufenden Saison noch ohne Samuel Erni (35) auf. Und das wird auch für einige Zeit so bleiben. Wie der Klub am Montag mitteilt, fällt der Verteidiger weiter rund acht bis zehn Wochen aus. 

Erni zog sich gegen Ende der Saisonvorbereitung eine Verletzung am Unterkörper zu. Die beiden letzten Testspiele absolvierte er noch, seither stand der Schweizer nicht mehr auf dem Eis.

Erni spielt seit 2017 für Langnau und absolvierte vergangene Saison 47 Spiele für die Tigers. Zuvor war er in der National League auch schon für den EV Zug aktiv.

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