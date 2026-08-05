Wenn die National League Mitte September in die neue Saison startet, muss der EV Zug auf Mike Künzle (32) verzichten.
Wie die Zuger mitteilen, leidet der Offensivspieler seit Juli an einer Unterkörperverletzung und wird bis mindestens Ende September ausfallen. In der letzten Saison gelangen Künzle 18 Scorerpunkte in 37 Spielen.
Die neue Saison beginnt am 15. September, zum Auftakt trifft Zug auswärts auf Lausanne.
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