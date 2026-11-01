Verfahren gegen Lakers-Stürmer Graf eröffnet

Gegen Marlon Graf von den Rapperswil-Jona Lakers wurde ein Verfahren eröffnet. Es geht um einen möglichen Check gegen den Kopf.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Auf Marlon Graf könnte eine nachträgliche Strafe zukommen. Gegen den Stürmer der Rapperswil-Jona Lakers wurde ein ordentliches Verfahren veröffentlicht.

Grund dafür ist ein möglicher Check gegen den Kopf von Valentin Pilet vom HC Ajoie vom Samstagabend. Graf erhielt eine 5-Minuten- und Spieldauerdisziplinarstrafe.

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