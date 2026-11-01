DE
FR
Abonnieren

Mögliches Vergehen gegen Ajoie
Verfahren gegen Lakers-Stürmer Graf eröffnet

Gegen Marlon Graf von den Rapperswil-Jona Lakers wurde ein Verfahren eröffnet. Es geht um einen möglichen Check gegen den Kopf.
Publiziert: vor 3 Minuten
Kommentieren
Marlon Grafs Arbeitstag war gegen Ajoie frühzeitig zu Ende.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Auf Marlon Graf könnte eine nachträgliche Strafe zukommen. Gegen den Stürmer der Rapperswil-Jona Lakers wurde ein ordentliches Verfahren veröffentlicht.

Grund dafür ist ein möglicher Check gegen den Kopf von Valentin Pilet vom HC Ajoie vom Samstagabend. Graf erhielt eine 5-Minuten- und Spieldauerdisziplinarstrafe.

Noch näher dran an den SCRJ Lakers
SCRJ.png

Füge jetzt die SC Rapperswil-Jona Lakers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zum Thema
SCRJ.png
Nichts verpassen
Alle Storys zu den SCRJ Lakers
NationLeague.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
logo SCRJ-Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        logo SCRJ-Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        21395888 National+League
        National League