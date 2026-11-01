Verfahren gegen Lakers-Stürmer Graf eröffnet

Auf Marlon Graf könnte eine nachträgliche Strafe zukommen. Gegen den Stürmer der Rapperswil-Jona Lakers wurde ein ordentliches Verfahren veröffentlicht.
Grund dafür ist ein möglicher Check gegen den Kopf von Valentin Pilet vom HC Ajoie vom Samstagabend. Graf erhielt eine 5-Minuten- und Spieldauerdisziplinarstrafe.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18