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VA Bachofner erwischt Klotens Schlumpf mit Check gegen den Kopf
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Dafür muss er unter die Dusche:Bachofner checkt Klotens Schlumpf gegen den Kopf

Nach Check gegen den Kopf
Verfahren gegen SCL-Stürmer eingeleitet

Jérôme Bachofner fliegt gegen Kloten nach einem Check gegen den Kopf frühzeitig vom Eis. Nun hat die National League ein ordentliches Verfahren gegen den SCL-Stürmer eingeleitet.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Ein Verfahren gegen Jérôme Bachofner wird eingeleitet.
Foto: Marcel Bieri
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Im Spiel zwischen den SCL Tigers und Kloten muss Langnaus Jérôme Bachofner (30) bereits frühzeitig unter die Dusche. Grund dafür ist ein Check gegen den Kopf, der von den Schiedsrichtern überprüft und auch als solcher gewertet wird.

Nun folgt die Meldung der National League, dass ein ordentliches Verfahren eingeleitet wurde. Im Spiel hat die Aktion keine schlimmeren Folgen: Die Flughafenstädter nutzen das Powerplay nicht aus – die Emmentaler gewinnen am Ende mit 6:2. Doch nun könnte der Check persönliche Konsequenzen für den SCL-Stürmer haben.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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8
16
23
2
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
6
HC Davos
HC Davos
9
0
13
7
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
8
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
EV Zug
5
9
10
11
EHC Biel
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8
-1
10
12
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
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