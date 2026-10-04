Jérôme Bachofner fliegt gegen Kloten nach einem Check gegen den Kopf frühzeitig vom Eis. Nun hat die National League ein ordentliches Verfahren gegen den SCL-Stürmer eingeleitet.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Im Spiel zwischen den SCL Tigers und Kloten muss Langnaus Jérôme Bachofner (30) bereits frühzeitig unter die Dusche. Grund dafür ist ein Check gegen den Kopf, der von den Schiedsrichtern überprüft und auch als solcher gewertet wird.

Nun folgt die Meldung der National League, dass ein ordentliches Verfahren eingeleitet wurde. Im Spiel hat die Aktion keine schlimmeren Folgen: Die Flughafenstädter nutzen das Powerplay nicht aus – die Emmentaler gewinnen am Ende mit 6:2. Doch nun könnte der Check persönliche Konsequenzen für den SCL-Stürmer haben.

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