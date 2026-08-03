Ambri holt für die Offensive Ex-Lausanne-Junior

Mit Jordan Forget stösst ein ehemaliger Lausanne-Junior per sofort zum HC Ambri-Piotta. Der 20-jährige Stürmer hat beim Klub aus der Leventina für zwei Saisons unterschrieben. Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger verbrachte die letzten drei Jahre in der kanadischen Juniorenliga QMJHL bei den Shawinigan Cataractes und den Victoriaville Tigres.
Jordan Forget ist der Sohn von Dominic Forget (45), der hierzulande hauptsächlich in der Nationalliga B respektive der Swiss League bei La Chaux-de-Fonds, Visp, Kloten, Olten und Winterthur seine Spuren hinterliess. Für Ambri bestritt Dominic Forget in der Saison 2012/13 im Playout-Halbfinal gegen die Lakers und 2014/15 in der Playout-Runde je zwei Spiele für die Biancoblu.
Füge jetzt den HC Ambri-Piotta deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!