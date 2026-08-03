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Vater trug Biancoblu-Trikot
Ambri holt für die Offensive Ex-Lausanne-Junior

Nach Dominic Forget (45) wird nun auch Jordan Forget (20) für Ambri-Piotta auflaufen. Dabei dürfte der Youngster die vier Einsätze seines Vaters für die Biancoblu wohl locker übertreffen.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Mit Jordan Forget stösst ein ehemaliger Lausanne-Junior per sofort zum HC Ambri-Piotta. Der 20-jährige Stürmer hat beim Klub aus der Leventina für zwei Saisons unterschrieben. Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger verbrachte die letzten drei Jahre in der kanadischen Juniorenliga QMJHL bei den Shawinigan Cataractes und den Victoriaville Tigres.

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Jordan Forget ist der Sohn von Dominic Forget (45), der hierzulande hauptsächlich in der Nationalliga B respektive der Swiss League bei La Chaux-de-Fonds, Visp, Kloten, Olten und Winterthur seine Spuren hinterliess. Für Ambri bestritt Dominic Forget in der Saison 2012/13 im Playout-Halbfinal gegen die Lakers und 2014/15 in der Playout-Runde je zwei Spiele für die Biancoblu.

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