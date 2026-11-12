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Transfercoup
Genf schnappt sich HCD-Stürmer

Genf-Servette bestätigt einen bemerkenswerten Transfercoup: Ab nächster Saison wird der Angriff der Adler durch Valentin Nussbaumer verstärkt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Offensiv-Star Valentin Nussbaumer spielt in der nächsten Saison in Granatrot.
Foto: keystone-sda.ch
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Fabienne Kleinhenz

Was Blick schon exklusiv vermeldete, ist nun bestätigt – Genf-Servette holt Valentin Nussbaumer (26). «Der Verein freut sich besonders, die Verpflichtung von Valentin Nussbaumer für die nächsten vier Spielzeiten bekannt zu geben», heisst es in der Medienmitteilung der Adler. Damit holen Les Grenats bis 2031 einen schnellen, technisch versierten und kreativen Offensivstürmer, der vor allem durch seine Spielübersicht und sein starkes Playmaking überzeugt.

Nussbaumers Palmarès: Mit 26 Jahren hat der jetzige HCD-Star bereits 363 Spiele in der National League bestritten, und dabei 165 Punkte (74 Tore und 91 Vorlagen) erzielt. Vor seinem jetzigen Verein war Nussbaumer unter anderem beim EHC Biel und in Nordamerika aktiv.

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