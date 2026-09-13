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US-Neuzugang wird getestet
Sonny Milano misst sich im Bern-Quiz

Mit Sonny Milano findet ein Spektakel-Stürmer seinen Weg nach Bern. Im SCB-Quiz stellt er sich Fragen rund um die Stadt und den Verein.
Publiziert: 16:50 Uhr
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