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National League
National League: Sonny Milano misst sich im SCB-Quiz
US-Neuzugang wird getestet
Sonny Milano misst sich im Bern-Quiz
Mit Sonny Milano findet ein Spektakel-Stürmer seinen Weg nach Bern. Im SCB-Quiz stellt er sich Fragen rund um die Stadt und den Verein.
Publiziert: 16:50 Uhr
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und
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