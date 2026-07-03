Kanadischer Stürmer löst Vertrag mit Rappi wieder auf

Mike Sgarbossa wird kommende Saison nicht für die SCRJ Lakers auflaufen. Aus persönlichen Gründen bleibt er in seiner Heimat.

Im April löste Mike Sgarbossa (33) in gegenseitigem Einvernehmen den noch ein Jahr laufenden Vertrag beim HC Lugano auf. Dies nachdem er seit Januar an den SC Bern ausgeliehen war. Stattdessen schloss sich der kanadische Stürmer den Rapperswil-Jona Lakers an, wo er einen Vertrag für kommende Saison unterschrieb.

Doch nun verlässt Sgarbossa den Klub wieder, ohne ein National-League-Spiel für die St. Galler absolviert zu haben. «Mike Sgarbossa wird nicht zu den SCRJ Lakers stossen. Der Stürmer hat sich entschieden, aus persönlichen Gründen in seiner kanadischen Heimat zu bleiben und den Vertrag mit den Lakers aufzulösen», teilt der Klub am Freitag mit. Der Entscheid wird von den Lakers akzeptiert. Sie wünschen Sgarbossa alles Gute für die Zukunft.

Aktuell umfasst das Kader der Lakers mit Jacob Larsson, Lawrence Pilut, Victor Rask, Nicklas Jensen und Tanner Fritz fünf Import-Spieler. In den nächsten Wochen soll ein Sechster dazu kommen.

Noch näher dran an den SCRJ Lakers Füge jetzt die SC Rapperswil-Jona Lakers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen