Levin Moser, Daniels Serkins und drei weitere Talente des SC Bern starten leihweise in der Swiss League in die neue Saison.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fünf SCB-Spieler leihweise in Swiss League

Levin Moser spielte 31 National League-Partien 2025/26

Auch Gregory Weber wird erneut verliehen

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Gleich fünf Prospect-Spieler des SC Bern werden in die Swiss League ausgeliehen. Levin Moser (21), Daniels Serkins (19), Kimo Bont (20), Kevin Zürcher (21) sowie Gregory Weber (22) verlassen die Berner bis auf Weiteres.

Levin Moser hat im vergangenen Herbst seinen ersten Profivertrag beim SCB unterschrieben und kam in der Saison 2025/26 zu 31 Einsätzen in der National League. Der 21-jährige Offensivspieler soll nun beim EHC Olten weitere Erfahrungen sammeln.

Center Bont und der 19-jährige Stürmer Serkins erhielten auf diese Saison hin ihren ersten Profivertrag. Der Bündner Bont wechselt leihweise zum EHC Chur, während Serkins wie Moser zum EHC Olten stösst. Beide standen in der vergangenen Saison hauptsächlich in der U21-Elit im Einsatz, kamen für den SCB aber auch zu ersten Auftritten in der National League.

Zwei weitere Leihen

Bereits seit längerem fix sind zudem die Leihen von Kevin Zürcher (EHC Basel) und Gregory Weber (EHC Arosa). Bei Zürcher zeigte sich ein ähnliches Bild wie bei Bont und Serkins: Er spielte primär in der U21-Elit, bestritt jedoch auch einzelne Partien für die Mutzen in der höchsten Schweizer Liga sowie für den EHC Basel.

Flügelspieler Gregory Weber war in der letzten Spielzeit an die GDT Bellinzona Snakes ins Tessin und den EHC Olten ausgeliehen. Nun wechselt er erneut leihweise in die Swiss League und wird in der kommenden Saison für den EHC Arosa auf dem Eis stehen.

Noch näher dran am SCB Füge jetzt den SC Bern deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen