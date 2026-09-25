DE
FR
Abonnieren

Übersicht zur National League
ZSC gewinnt dank Zwischensprint – Tigers drehen Spiel

Am Freitagabend gewinnen die ZSC Lions dank eines starken Mitteldrittels in Ambri. Davos taucht auch bei Rappi und steht bei vier Pleiten in Serie. Verschaff dir einen Überblick über die National League – und klick dich direkt weiter zu den Spielberichten.
Publiziert: 22:16 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Kommentieren
ZSC-Topscorer Simon Knak ist für das zwischenzeitliche 2:1 zuständig.
Foto: keystone-sda.ch

Die aktuellen Resultate der National League

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Die aktuelle Tabelle

National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
5
11
15
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
5
-1
8
3
EHC Biel
EHC Biel
4
6
7
3
EV Zug
EV Zug
4
6
7
5
SC Bern
SC Bern
4
3
7
6
HC Ajoie
HC Ajoie
5
0
7
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
5
-4
7
8
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-2
6
9
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
5
-4
6
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
5
-1
6
11
EHC Kloten
EHC Kloten
5
-6
6
12
HC Lugano
HC Lugano
3
1
5
13
SCL Tigers
SCL Tigers
5
-3
5
14
HC Davos
HC Davos
5
-6
4
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs

Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
5
11
15
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
5
-1
8
3
EHC Biel
EHC Biel
4
6
7
3
EV Zug
EV Zug
4
6
7
5
SC Bern
SC Bern
4
3
7
6
HC Ajoie
HC Ajoie
5
0
7
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
5
-4
7
8
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-2
6
9
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
5
-4
6
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
5
-1
6
11
EHC Kloten
EHC Kloten
5
-6
6
12
HC Lugano
HC Lugano
3
1
5
13
SCL Tigers
SCL Tigers
5
-3
5
14
HC Davos
HC Davos
5
-6
4
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen