Die aktuellen Resultate der National League
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Die aktuelle Tabelle
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
5
11
15
2
HC Ambri-Piotta
5
-1
8
3
EHC Biel
4
6
7
3
EV Zug
4
6
7
5
SC Bern
4
3
7
6
HC Ajoie
5
0
7
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
5
-4
7
8
Lausanne HC
4
-2
6
9
Genève-Servette HC
5
-4
6
10
HC Fribourg-Gottéron
5
-1
6
11
EHC Kloten
5
-6
6
12
HC Lugano
3
1
5
13
SCL Tigers
5
-3
5
14
HC Davos
5
-6
4
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
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SP
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PT
1
ZSC Lions
5
11
15
2
HC Ambri-Piotta
5
-1
8
3
EHC Biel
4
6
7
3
EV Zug
4
6
7
5
SC Bern
4
3
7
6
HC Ajoie
5
0
7
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
5
-4
7
8
Lausanne HC
4
-2
6
9
Genève-Servette HC
5
-4
6
10
HC Fribourg-Gottéron
5
-1
6
11
EHC Kloten
5
-6
6
12
HC Lugano
3
1
5
13
SCL Tigers
5
-3
5
14
HC Davos
5
-6
4
Playoffs
Qualifikationsspiele
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