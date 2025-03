Überraschung für Viertelfinals Ein tierisches Orakel tippt die Playoff-Spiele

Für den Einzug in die Playoff-Viertelfinals wird in Knies Kinderzoo in Rapperswil getippt. Ein tierisches Orakel sorgt dabei für grosse Überraschungen. Die Halbäffchen, die zur Gruppe der Lemuren gehören, legen sich mächtig ins Zeug und sagen die Entscheidung voraus.

Publiziert: vor 36 Minuten | Aktualisiert: vor 31 Minuten