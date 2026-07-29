Joe Thornton und Auston Matthews statteten dem HC Davos einen Besuch ab. U21-Goalie Silvano Andri darf sich dabei sogar gegen den NHL-Star der Toronto Maple Leafs beweisen, die Davoser Legende hält dies auf Kamera fest.

Cédric Heeb Redaktor Sport

«Aifach Auston Matthews in Davos am chnebbla!» Das schreibt der HC Davos am Mittwochmittag zu einem Video auf Instagram, das am Dienstag aufgenommen wurde. Zu sehen ist der NHL-Superstar der Toronto Maple Leafs, der ein paar Schüsse auf U21-Goalie Silvano Andri (17) abgibt, der «spontan aufgeboten wurde und ein ganz spezielles Kurztraining erlebte».

Gefilmt wird das Ganze von einer absoluten NHL-Legende, die auch bei den Davosern ihre Spuren hinterliess: Joe Thornton. Der 47-Jährige spielte in der NHL-Lockout-Saison 2004/05 im Landwassertal und führte den HCD zum Spengler-Cup-Titel und zum Gewinn der Meisterschaft. Er wurde folglich zum MVP in der Nationalliga A gekürt. 2012 und 2020 kamen weitere Spiele für den HCD hinzu.

Matthews sammelte erste Profi-Erfahrung beim ZSC

Matthews hat in der Schweiz ebenfalls schon für Furore gesorgt, allerdings bei den ZSC Lions. Weil er für den NHL Draft 2015 zwei Tage zu jung war, überbrückte er die Wartezeit auf sein erstes NHL-Abenteuer mit einer Saison bei den Zürchern und wurde zum bis dahin jüngsten NLA-Ausländer aller Zeiten.

49 Punkte in 40 Partien standen nach der Saison in seiner Vita, ehe er 2016 als Nummer-1-Pick von den Toronto Maple Leafs gedraftet wurde. In den zehn darauffolgenden Jahren wurde er sieben Mal für das NHL-All-Star-Game nominiert und 2024 zum MVP der Liga gewählt.

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